Ветеринар дала советы, на что обратить внимание при покупке собаки Ветеринар Соловьева: перед покупкой собаки нужно убедиться в отсутствии аллергии

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Перед покупкой собаки важно убедиться в отсутствии у себя аллергии на шерсть, посоветовала ветеринарный врач Наталья Соловьева. В беседе с РИАМО специалист пояснила, что даже при желании завести антиаллергенную породу стоит проверить, не возникнет ли негативной реакции. Это связано с тем, что аллергия бывает не только на шерсть, но и на эпителий кожи и слюну.

Первое — это вопрос аллергии. Хотеть, но не иметь возможности чисто физически завести животное. Так называемые антиаллергенные породы тоже надо проверять, потому что аллергия может быть не только на шерсть, но и на эпителий кожи, бывает даже на слюну, — пояснила ветеринар.

Важно рассчитать свой бюджет перед приобретением питомца. Надо предполагать, что потребуются средства на естественные затраты и на возникшие у собаки проблемы со здоровьем. Соловьева предупредила, что некоторые породы имеют ряд генетических проблем, которые могут проявиться с возрастом. Часто у людей, которые эмоционально привязываются к животному, но не могут содержать, возникают финансовые сложности. Также следует учесть, что некоторых собак нужно несколько раз в месяц водить к грумеру.

Соловьева напомнила, что помимо финансов у человека должно хватать времени на то, чтобы гулять, играть и заниматься с питомцем. Большая часть собак не может надолго оставаться в одиночестве. Из-за стресса домашний любимец может начать повреждать вещи, предупредила ветврач.

Кинолог Владимир Голубев ранее посоветовал при выборе щенка ориентироваться на породу. По словам специалиста, важно помнить, что идеального от рождения питомца не существует, поэтому нужно здраво оценивать свои силы.