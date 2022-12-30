Ветеринар дала советы, как содержать дома кролика Ветеринар Ващенко: домашним кроликам нужен простор, уход и качественное питание

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Желающим завести себе кролика в качестве домашнего питомца нужно учитывать, что им нужен достаточный объем свободного пространства, вольер, маникюр и уход за зубами, рассказала «Невским Новостям» ветеринар Людмила Ващенко. Символу 2023 года нужно и качественное питание, ведь дешевым кормом можно запросто загубить пушистого зверька. Кроликам необходимо каждый день употреблять зелень и овощи, а также лакомства в виде фруктов. Животному должны быть доступны веточки фруктовых деревьев и солевые камни для стачивания зубов, иначе у кролика будет искушение прогрызть норы в мебели, предупредила специалист.

Важно поддерживать чистоту в жилище кролика, в противном случае неприятный запах не заставит себя долго ждать. Регулярная уборка и смена подстилки — это гарантия гигиены и здоровья ушастого, — сказала Ващенко.

Питомцу нужно вовремя делать необходимые прививки, содержать в чистоте и регулярно осматривать на наличие паразитов. При соблюдении всех этих условий людям в одном доме с кроликом, по словам ветеринара, ничто не угрожает.

При выборе вольера Ващенко рекомендовала рассчитывать на площадь не менее 0,8 кв. м на одного зверька. Клетка не подойдет, даже самая просторная и уютная.

Питомец должен все время находиться в движении, а также иметь возможность бегать, прыгать и выпрямляться в полный рост, — отмечается в статье.

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