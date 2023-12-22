Ветеринар дал советы по подготовке питомца к зоогостинице Ветеринар Яшин: в зоогостинице надо оставить с питомцем его любимую игрушку

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Если хозяева домашнего животного собрались в новогоднее путешествие, питомца лучше всего разместить в специальной зоогостинице, а чтобы минимизировать стресс у животного, с ним можно оставить его любимые игрушки, рассказал в беседе с «Москвой 24» заместитель начальника ГБУ «Мосветстанция» Юрий Яшин. По его словам, также могут подойти коврик или когтеточка.

Специалист предложил постепенно готовить любимца к новому временному месту обитания — например, заранее привезти его в гостиницу на день или два. Это поможет снизить стресс от более долгого пребывания в гостинице. А знакомые предметы будут издавать домашние запахи, благодаря чему кошка или собака смогут чувствовать себя спокойнее.

Особое внимание стоит уделить комфорту, продолжил эксперт. В отеле для животных должны быть просторные индивидуальные вольеры с определенным уровнем освещенности, влажности и температуры. Для собак должны дополнительно быть включены услуги выгула. Для проживания в гостинице не допускаются животные младше шести месяцев, а также с вирусными и паразитарными заболеваниями, поэтому перед заселением питомцу необходимо пройти ветеринарный осмотр, в ветпаспорте должны быть все нужные отметки о сделанных прививках и обработке от паразитов.

Владелец обязательно должен предупредить сотрудников о состоянии здоровья питомца: наличии аллергии, хронических заболеваний или если животному требуются регулярные ветеринарные манипуляции. Также хозяин должен предоставить привычный для животного корм, рассчитанный на весь срок пребывания, — посоветовал Яшин.

Ранее ветврач Ян Музалевский рассказал, что из России за год ушла треть поставщиков лекарств для домашних животных, рынок сократился примерно на 50% наименований. По его словам, на этом фоне растут цены и на некоторые отечественные препараты.