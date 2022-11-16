«Ветераны России» призвали возродить штрафные роты в ВС РФ

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru заявил о необходимости возрождения штрафных рот в российской армии. Он отметил, что на такой шаг стоит пойти на фоне сообщений в СМИ о конфликтах мобилизованных и офицеров. По его мнению, самые активные нарушители воинской дисциплины должны направляться в штрафные роты. Также в штрафбаты нужно отправлять отказавшихся исполнить приказ, мародеров, за побег с поле боя и попытку перейти на сторону ВСУ.

Назрела необходимость возродить штрафные роты и подразделения в ВС РФ, особенно на фоне сообщений в СМИ о конфликте агрессивного мобилизованного на полигоне в Алабино, поднявшего руку на офицера. Его, вроде бы, уже взяли под стражу, теперь его ждет суд и срок. Подобные народные сходы необходимо пресекать моментально, так как там очевидны признаки несколько воинских преступлений, — сказал Резяпов.

Несколькими днями ранее в Сети появилось видео, на котором мобилизованные на подмосковном полигоне Алабино на повышенных тонах общаются с офицером.

3 октября в воинской части, расположенной в подмосковном Алабино, мобилизованные избили контрактников после того, как те попытались отобрать часть экипировки и телефоны у новоприбывших, сообщает Telegram-канал Baza. Отмечается, что в массовой драке пострадали порядка 20 контрактников, им удалось спастись, «лишь закрывшись в одном из помещений части». Минобороны не подтверждает эту информацию.