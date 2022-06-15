В России призвали отменить концерты Киркорова и выслать его в Донбасс «Ветераны России» потребовали отменить концерты Киркорова и отправить его в Донбасс

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Общероссийское общественное движение «Ветераны России» обратилось в Генпрокуратуру и Следственный комитет РФ с требованием отменить концерты певца Филиппа Киркорова в Краснодарском крае. По мнению членов организации, артист проявляет неуважение к обществу и оскорбляет верующих. Об этом говорится в пресс-релизе, который есть в распоряжении NEWS.ru.

На подобные меры организация пошла в связи с проведением концерта Киркорова в Государственном Кремлевском дворце, на котором артист встал на православный крест и исполнил песню «Мария Магдалена».

Мы уже долгое время пристально наблюдаем за деятельностью «культурного идола шоу-бизнеса» Филиппа Киркорова, и, к сожалению, его разнузданная пошлость стала почти нормой, причем он делает это пафосно и с большим размахом, превращая распятие Христа в собственное развлечение, — рассказал председатель организации Ильдар Резяпов.

Говоря от лица «Ветеранов России», Резяпов заявил, что всё, что делает Киркоров, направлено на получение выгоды. По его мнению, транспорт, на котором артист поедет в турне по Краснодарскому краю, следует «демонстративно развернуть в Донбасс», где «есть куда вложить 1,5 млрд рублей после обстрелов городов».

Он ведь сам заявил на ПМЭФ, что «время такое, надо вкладывать не в шмотки, не в бриллианты, не в тачки, а в новые проекты». Вот пусть Донбасс станет для него новым объектом, — считает Резяпов.

Концерты Филиппа Киркорова должны состояться с 22 июля по 13 августа в трех городах Краснодарского края — Сочи, Геленджике и Анапе.

Летний гастрольный тур Филиппа Киркорова по России, приуроченный к 55-летию артиста, оказался под угрозой срыва после скандалов с православным крестом (номер в юбилейном концерте в Кремлёвском дворце) и видеообращения в поддержку уехавших из России Максима Галкина и Аллы Пугачёвой.