«Ветераны России» призвали Моргенштерна «исповедаться» в шоу Собчак

Рэперу Алишеру Моргенштерну после возвращения в РФ из ОАЭ стоит на время отказаться от «разрушительного и негативного творчества» и подумать, как будущему отцу, о работе с молодёжью по поводу вреда алкоголя, курения, наркотиков и вседозволенности, рассказал NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Собеседник также призвал музыканта дать новое интервью для YouTube-шоу Ксении Собчак и «исповедаться» ей в своих поступках.

Уверен, пора парню (Моргенштерну. — NEWS.ru) отвлечься от своего негативного и разрушительного творчества, встать на путь патриота, уделять больше внимания и заботиться о старшем поколении, работать со смыслами молодёжи о вреде алкоголя, курения, наркотиков и вседозволенности, изменить курс своего творчества и направить его во благо своего Отечества, а также повысить уровень своей образованности, — заявил Резяпов.

Собеседник также посоветовал шоумену «прислушаться к совету пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова» и встретиться с ветеранами Великой Отечественной войны. В свою очередь Резяпов также предложил артисту лично обсудить совместные социальные проекты.

Моргенштерн, скорее всего, вернётся в Москву в четверг, 9 декабря, сообщил его концертный директор Владимир Шавгулидзе. До этого исполнитель и его супруга уехали из РФ после слов главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». Последний раз чету видели в отеле Дубая.

Ранее СМИ сообщили о бегстве рэпера из России после слов председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о том, что Моргенштерн «торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях».

СК РФ намерен провести очередную проверку музыки Моргенштерна на предмет пропаганды наркотиков среди несовершеннолетних. Специалисты ведомства проверят контент, созданный и размещённый в Сети с 2013 по 2021 год. Исполнителя уже штрафовали на 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в клипах «Розовое вино — 2» и Family.