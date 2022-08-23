«Ветераны России» призвали готовить в РФ антифашистов со всего мира для СВО Глава «Ветеранов России» Резяпов предложил создать базы подготовки добровольцев со всего мира в каждом регионе РФ

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Глава «Ветеранов России» Ильдар Резяпов в беседе с NEWS.ru призвал построить в каждом регионе РФ базы по подготовке добровольцев для участия в спецоперации на Украине. Таким образом он прокомментировал предложение главы евродипломатии Жозепа Борреля создать в ЕС миссии по подготовке военных ВСУ. По словам Резяпова, необходимо создать как можно больше филиалов Российского университета спецназа для обучения «бойцов-антифашистов» не только среди граждан РФ, но и беженцев с Украины и иностранцев со всего мира.

У нас есть Российский университет спецназа. Давайте создадим филиалы в приграничных регионах — Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской, Ростовской областях. А также в Орле, Москве и Подмосковье, на Урале. Везде. Абсолютно везде. Для обучения россиян, беженцев с Украины, иностранцев — для бойцов-антифашистов со всего мира. На освобожденных территориях Украины все равно нужны люди — ловить диверсантов, патрулировать улицы, лечить людей, — заявил Резяпов.

Он подчеркнул, что в России «очень много боевых офицеров», способных передать знания и навыки добровольцам. Общественник считает, что «Европа, видимо, забыла, с чего началась Вторая Мировая война — с поддержки Адольфа Гитлера Западом, активно помогающим сегодня Украине в лице США, Британии, Франции, Швеции и стран Балтии».

Во всем мире подавляющее большинство людей ненавидит нацизм. Пришло время на территории России создавать базы по военной подготовке антифашистов со всего мира и приступить к формированию добровольческих интернациональных бригад, — подытожил Резяпов.

Ранее стало известно, что Евросоюз прорабатывает вопрос создания отдельной миссии для подготовки украинских солдат, о чем заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель. Он отметил, что ее организуют не на территории Украины, а в одном из соседних государств. По словам чиновника, данный вопрос обсудят на неформальном заседании министров обороны стран ЕС 29 августа.