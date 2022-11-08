«Ветераны России» предложили Некоглаю поехать добровольцем в зону СВО Лидер «Ветеранов России» Резяпов призвал Некоглая подписать контракт и уехать добровольцем на Украину

Фото: nekogow/vk.com

Блогер Николай Лебедев (Некоглай)

Блогеру Николаю Лебедеву (Некоглай) стоит принять участие в СВО РФ на Украине — призваться в состав ВС РФ или подписать контракт и присоединиться к одному из добровольческих отрядов, заявил NEWS.ru глава общественной организации «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Таким образом эксперт отреагировал на пародию тиктокера на ролик в Сети, где боец ВС РФ дважды выкинул гранату, сброшенную на него с дрона ВСУ.

Собеседник также не рекомендовал Лебедеву обращаться на «ты» со старшими, имея ввиду ответ шоумена главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной.

На фронт этого товарища, мы ему поможем, если что, добровольцем призваться в ряды ВС РФ, определим в отряд. Пусть заключит контракт, отправится в зону СВО и узнает, что такое армейская жизнь. Не надо заниматься клоунадой у себя дома на ковре, это неуместно сейчас. И не надо к взрослым обращаться на «ты». Если в детстве родители не научили вежливости и уважению к старшим. Тыкать он будет у себя, ради бога, но не в обращении к чужому человеку, — отметил Резяпов.

Недавно в социальных сетях распространилось видео, на котором, как утверждается, запечатлен российский боец, попавший под атаку Вооруженных сил Украины. На кадрах лежащий в траншее солдат успевает поймать и отбросить сразу несколько гранат, сброшенных на него с квадрокоптера. После этого Некоглай снял для TikTok пародию и сопроводил свой ролик веселой музыкой.

Ранее член Общественной палаты России Екатерина Мизулина назвала блогера Николая Лебедева, известного под псевдонимом Некоглай, «выродком» после того, как тот выложил в Сеть пародию на солдата ВС РФ, отбросившего гранаты ВСУ. Она считает, что видеоблогер поглумился над подвигом российского военнослужащего. Мизулина отметила, что Некоглай позже «трусливо» удалил видео из соцсети TikTok.