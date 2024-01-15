«Ветераны России» пообещали помочь изгнанному из Латвии пенсионеру Глава «Ветеранов России» Резяпов пообещал жилье изгнанному из Латвии пенсионеру

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Ильдар Резяпов

Военный пенсионер Борис Катков, которого власти Латвии выдворили из страны, не останется без помощи, заявил NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его словам, 82-летнему ветерану уже нашли жилье в Пскове

Конечно, да. 82 года... мало ли что может случиться. Мы поможем всем, чем надо, если что-то понадобится, свяжемся со коллегами, ему, по-моему, нашли жилье в Пскове. Мы поможем, пусть к нам обращаются. С медикаментами, продуктами питания. Конечно, поможем, — заявил Резяпов.

Ранее посольство России в Латвии заявило, что принудительная депортация 82-летнего российского военного пенсионера является «показательной расправой» латвийских властей. Пресс-служба дипмиссии назвала происходящее «очередной провокационной выходкой» и призвала международные правозащитные структуры дать оценку действиям руководства страны.

В ближайшие три месяца власти Латвии могут депортировать из страны 1167 граждан России. В Управлении по делам гражданства и миграции уточнили, что в числе высылаемых — 789 человек в возрасте старше 60 лет. Сначала у россиян потребуют объяснить причины, по которым они не получают вида на жительство и не покидают республику. В феврале эти объяснения будут рассматриваться и оцениваться, после этого последует приказ о депортации.