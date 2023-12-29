«Ветераны России» нашли «более достойное» применение колье Ивлеевой Глава «Ветеранов России» призвал направить деньги за колье Ивлеевой на нужды СВО

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Колье с изумрудом, которое блогер Анастасия Ивлеева сделала частью своего образа на «голой» вечеринке, необходимо продать, а вырученные средства отдать на нужды СВО, заявил NEWS.ru глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. По его мнению, это будет достойное применение украшению.

Продать то самое колье или бриллиант Ивлеевой, которые она надела не пойми куда на вечеринке. Это будет более достойное применение украшению, хоть какую-то пользу принесет, а все вырученные средства отдать на нужды СВО, на нужды российских бойцов, — сказал Резяпов.

Он напомнил, что стартовая цена на украшение составила 23 млн рублей. Резяпов выразил уверенность, что найдется человек, готовый отдать за колье такую сумму или даже больше.

А также всем участникам вечеринки, включая Ивлееву, нужно приехать в зону СВО и своими глазами увидеть, что там происходит. Они все должны посетить зону СВО с гуманитарными мыслями, — отметил собеседник.

Резяпов добавил, что, по его мнению, подобные вечеринки непозволительны в текущее время.

Ранее глава «Ветеранов России» заявил, что считает недостаточными извинения Ивлеевой. Он посоветовал блогеру принять участие в гуманитарных операциях и своим примером продемонстрировать любовь к стране, о которой она говорит.