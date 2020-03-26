https://static.news.ru/photo/0da389e8-6f59-11ea-8600-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пенсионный фонд РФ готов до майских праздников перечислить положенные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.
Единовременная выплата будет производиться вместе с пенсиями и другими соцвыплатами, — сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда.
Право на выплату в размере 75 тыс. рублей получат участники военных действий, инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны. По 50 тыс. рублей получат труженики тыла.
Ранее NEWS писал, что выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне будут осуществлены в апреле. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.