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Представитель Министерства обороны прокомментировал информацию о наличии указа главы ведомства Сергея Шойгу о введении комендантского часа в Москве. Он заявил, что эти данные не соответствуют действительности.

По его словам, соответствующего документа ни по оформлению, ни по содержанию не может существовать в Минобороны. Он обвинил во «вбросе» в информационное пространство этой информации представителей «одной из соседних стран»,...