Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пенсионный фонд РФ готов до майских праздников перечислить положенные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны к 75-летию Победы.

Единовременная выплата будет производиться вместе с пенсиями и другими соцвыплатами, — сообщили ТАСС в пресс-службе Пенсионного фонда.

Право на выплату в размере 75 тыс. рублей получат участники военных действий, инвалиды войны, жители блокадного Ленинграда, вдовы военнослужащих, погибших в период войны, вдовы умерших инвалидов и участников войны. По 50 тыс. рублей получат труженики тыла.

Ранее NEWS писал, что выплаты ветеранам и труженикам тыла в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне будут осуществлены в апреле. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время телеобращения к россиянам в связи с ситуацией с коронавирусом.

Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен

News.ru в соцсетях