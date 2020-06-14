Ветераны не будут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге

https://static.news.ru/photo/7c7d927c-ae07-11ea-b72b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парад Победы в Екатеринбурге пройдёт без ветеранов Великой Отечественной войны из-за ситуации с коронавирусом в регионе.

Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Кувайшев в своём Instagram. По его словам, в последнее время в регионе каждый день фиксируется более 200 случаев заражения.

В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно, — написал губернатор.

Он подчеркнул, что для пенсионеров в Свердловской области всё ещё действует режим самоизоляции. Кувайшев отметил, что вопрос о проведении парада Победы в Екатеринбурге ещё находится на рассмотрении.

Ранее NEWS.ru писал о том, что военные готовы к параду Победы, который состоится в Москве 24 июня. Об этом сообщил глава Минобороны страны Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.