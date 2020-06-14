Ветераны не будут присутствовать на параде Победы в Екатеринбурге

Парад Победы в Екатеринбурге пройдёт без ветеранов Великой Отечественной войны из-за ситуации с коронавирусом в регионе.
Об этом сообщил глава Свердловской области Евгений Кувайшев в своём Instagram. По его словам, в последнее время в регионе каждый день фиксируется более 200 случаев заражения.
В такой ситуации моя позиция однозначна: никаких ветеранов на публичных мероприятиях в Екатеринбурге быть не должно, — написал губернатор.
Он подчеркнул, что для пенсионеров в Свердловской области всё ещё действует режим самоизоляции. Кувайшев отметил, что вопрос о проведении парада Победы в Екатеринбурге ещё находится на рассмотрении.
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Ранее NEWS.ru писал о том, что военные готовы к параду Победы, который состоится в Москве 24 июня. Об этом сообщил глава Минобороны страны Сергей Шойгу на совещании президента РФ Владимира Путина с членами Совбеза.
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