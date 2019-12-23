https://static.news.ru/photo/3319ecd8-257d-11ea-850b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупные российские города захлестнула волна эвакуаций школ, судов, вокзалов, торговых центров и аэропортов из-за анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.

В интервью « 360 » член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России» и ветеран «Альфы» Игорь Шевчук считает, что это какая-то спланированная акция. По его мнению, её цель — проверить реакцию спецслужб. Однако Шевчук не исключил и простого хулиганства. Эксперт при этом призвал серьёзно относиться к подобным сообщениям, так как степень угрозы может быть от нулевой до максимальной.

Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» Сергей Гончаров, в свою очередь, назвал три группы, которые могут стоять за анонимными сообщениями:

Школьники и студенты, пытающиеся сорвать занятия

Психически нездоровые люди

Недовольные действиями властей и политикой России

Получается, больше всего это Украина или те, кто нас не любит. Через эти страны идут звонки от вот этих телефонных террористов. Эта группа самая объёмная по своему составу, и вот эта ненависть даёт нам большие проблемы, — пояснил Гончаров.

Он отметил, что сообщения анонимов наносят большой финансовый вред организациям и расшатывают психологическое состояние населения. «Народ в предпраздничном настроении, а эти, если их можно назвать людьми, пытаются эти праздники испортить», — посетовал Гончаров. По его словам, выявить злоумышленников можно, если они находятся в России. Однако если сообщения поступают из-за рубежа, то решить эту проблему сложно. Гончаров при этом пояснил, что это не только проблема российских спецслужб.

Как писал NEWS.ru, в понедельник неизвестные «заминировали» все супермаркеты «Лента» и «Перекрёсток» на территории Московской области.