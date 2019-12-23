Крупные российские города захлестнула волна эвакуаций школ, судов, вокзалов, торговых центров и аэропортов из-за анонимных сообщений о заложенных в них взрывных устройствах. Ветераны группы «Альфа» предположили, кто может стоять за подобными сообщениями и какой ущерб эвакуации наносят организациям.
В интервью «
Глава Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора группы «Альфа» Сергей Гончаров, в свою очередь, назвал три группы, которые могут стоять за анонимными сообщениями:
- Школьники и студенты, пытающиеся сорвать занятия
- Психически нездоровые люди
- Недовольные действиями властей и политикой России
Получается, больше всего это Украина или те, кто нас не любит. Через эти страны идут звонки от вот этих телефонных террористов. Эта группа самая объёмная по своему составу, и вот эта ненависть даёт нам большие проблемы, — пояснил Гончаров.
Он отметил, что сообщения анонимов наносят большой финансовый вред организациям и расшатывают психологическое состояние населения. «Народ в предпраздничном настроении, а эти, если их можно назвать людьми, пытаются эти праздники испортить», — посетовал Гончаров. По его словам, выявить злоумышленников можно, если они находятся в России. Однако если сообщения поступают из-за рубежа, то решить эту проблему сложно. Гончаров при этом пояснил, что это не только проблема российских спецслужб.
Как писал NEWS.ru, в понедельник неизвестные «заминировали» все супермаркеты «Лента» и «Перекрёсток» на территории Московской области.
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