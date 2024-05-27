Ветерану СВО не захотели менять в магазине бракованную инвалидную коляску

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Волонтеры обратились к правозащитникам с просьбой помочь ветерану СВО поменять бракованную электрическую инвалидную коляску, сообщил NEWS.ru сопредседатель попечительского совета ГЦ «Звезда» Иван Мельников. По его словам, коляску ему подарили волонтеры, однако спустя месяц она вышла из строя. На просьбы к компании-производителю заменить находящийся еще на гарантийном сроке товар ответили отказом. Мельников подготовил обращение в прокуратуру.

Мною подготовлено обращение в прокуратуру Московской области с просьбой взять ситуацию на контроль и оказать содействие в замене данного кресла, а также направлена претензия в коммерческую организацию. Очень надеюсь на их понимание и оперативное содействие, — рассказал Мельников.

Как стало известно NEWS.ru, россиянин участвовал в СВО с самого ее начала. За службу получил Георгиевский крест четвертой степени, орден Мужества, медали «За отвагу» и «За боевые отличия». Под Купянском он получил множественные осколочные ранения, в результате чего врачи ампутировали ему ноги и левую руку.

Волонтеры узнали об этом и подарили ему электрическую инвалидную коляску, которая вскоре и сломалась. Уговоры заменить мотор или предоставить временную замену на период починки результата не дали. Несмотря на то что в магазине имелись аналогичные модели, продавцы предложили подождать, когда привезут замену, а после и вовсе перестали выходить на связь.

Ранее в Госдуме представили инициативу, которая давала бы право участникам специальной военной операции заключать браки онлайн и по биометрическим данным. Это нужно для того, чтобы уравнять такие отношения в правах с браками других солдат, заключенными до мобилизации или поступления на контракт.