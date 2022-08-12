Ветеранские организации России обратились в ООН с жалобой на ВСУ Ветеранские организации России обратились в ООН из-за применения ВСУ запрещенных мин

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 «Лепесток»

Всероссийская общественная организация ветеранов «Боевое братство» и Российский союз ветеранов Афганистана написали обращение в ООН и ряд международных организаций с осуждением использования украинскими военными запрещенных противопехотных мин «Лепесток» против мирных жителей ЛНР и ДНР, передает ТАСС со ссылкой на документ. В обращении отмечается, что из-за таких мин в первую очередь страдают женщины, дети и пожилые люди. Ветераны добавили, что действия ВСУ противоречат требованиям Конвенции ООН о запрете противопехотных мин и Женевской конвенции «О запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств»

Мы, представители Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», призываем вас остановить и привлечь к международному суду виновных в применении Вооруженными силами Украины противопехотных мин, приводящих к многочисленным жертвам среди мирных жителей Донбасса, — говорится в обращении.

Противопехотная мина «Лепесток» рассчитана на повреждение ног человека и срабатывает, когда на нее наступают. Представительство ДНР в СЦКК неоднократно фиксировало применение украинскими военными кассетных боеприпасов, снаряжённых минами «Лепесток», в городах республики. При этом Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, запрещающую применение, накопление и производство противопехотных мин.

31 июля мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что от такой мины пострадал сотрудник МЧС во время разминирования территории жилых районов. Градоначальник сообщил, что «Лепестки» могут быть разбросаны по всем районам города. 8 августа на территории областной психбольницы Донецка в Кировском районе обнаружены 66 противопехотных мин «Лепесток».

Заместитель постоянного представителя России в ООН Дмитрий Полянский 2 августа сообщил о передаче организации информации о минировании гражданских объектов в Донбассе минами «Лепесток». Он пообещал, что эти данные будут распространены в качестве официального документа Совбеза и Генассамблеи ООН.