Ветерана «Альфы» обвинили в похищении человека

Ветерану спецназа ФСБ «Альфа» Максиму Жукову предъявили обвинение в участии в похищении человека в составе группы лиц по предварительному сговору, пишет ТАСС со ссылкой на материалы уголовного дела. Всего по делу проходят четыре человека, некоторых из них также обвиняют в похищении, других — в вымогательстве.

Жуков был задержан в Москве. Ему изначально предъявили обвинение в разбое и заключили под стражу. Затем дело в отношении него было переквалифицировано на похищение человека и вымогательство, его перевели под домашний арест, — говорится в документах.

Рассмотрение материалов начнётся в Зюзинском районном суде Москвы 3 ноября.

Жуков участвовал в освобождении заложников в театре на Дубровке в Москве и в школе в Беслане.

Ранее сотрудники правоохранительных органов Башкирии задержали в Уфе группу местных жителей, занимавшихся похищением людей с целью получения выкупа. По информации силовиков, банда действовала на протяжении шести месяцев 2020 года, её участники подозреваются в 12 фактах похищения людей, разбойных нападений и вымогательства денег.