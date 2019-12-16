Ветеран и инвалид Великой Отечественной войны из Казани лишился доплат к пенсии по вине сотрудников управляющей компании (УК). Проверку по факту инцидента проводит СУ СКР по Республике Татарстан.
В её ходе было установлено, что 97-летнего мужчину ошибочно вычеркнули из списка жильцов дома, где он проживает. В связи с этим социальные службы сочли его умершим и перестали начислять надбавки.
В СКР
Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал глав регионов оперативно реагировать на проблемы ветеранов и решать их в приоритетном порядке.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен