https://static.news.ru/photo/b88251fe-2013-11ea-8037-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеран и инвалид Великой Отечественной войны из Казани лишился доплат к пенсии по вине сотрудников управляющей компании (УК). Проверку по факту инцидента проводит СУ СКР по Республике Татарстан.

В её ходе было установлено, что 97-летнего мужчину ошибочно вычеркнули из списка жильцов дома, где он проживает. В связи с этим социальные службы сочли его умершим и перестали начислять надбавки.

В СКР заверили , что нарушенные права ветерана будут восстановлены в кратчайшие сроки. По результатам проверки ведомство примет процессуальное решение.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Владимир Путин призвал глав регионов оперативно реагировать на проблемы ветеранов и решать их в приоритетном порядке.