Ветеран войны признан потерпевшим по делу в отношении Навального о клевете

https://static.news.ru/photo/7311f884-b0bb-11ea-8621-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие признало потерпевшим ветерана Великой Отечественной войны Игната Артёменко по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального. Политику инкриминируют клевету из-за жёсткой критики видеоролика в поддержку конституционных поправок, участие в котором принял пожилой человек.

Оценочные суждения общественного деятеля, известного своим неприятием самой процедуры поправок в главный закон страны, были высказаны публично. Поэтому следствие квалифицировало их как «распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица и подрывающих его репутацию».

Сегодня в рамках расследования уголовного дела 94-летний ветеран Великой Отечественной войны И.С. Артёменко признан потерпевшим, — цитирует ТАСС сообщение главного управления Следственного комитета (СК) по Москве.

Скандал разгорелся в начале июня, вскоре после того как в Интернете появился ролик телеканала RT, снятый в поддержку поправок в Конституцию. Участие в нём приняли известные личности. Среди них был и ветеран Артёменко. Оппозиционер раскритиковал всех участников проекта, назвав их позором страны и предателями.

После этого, как сообщили родственники пожилого человека, тому стало плохо с сердцем из-за волнений, вызванных резонансом истории.

В Общероссийском народном фронте попросили СК и Генпрокуратуру привлечь к ответственности Навального за оскорбление ветерана.

15 июня стало известно, что СК возбудил в отношении Навального уголовное дело о клевете по части 2 статьи 128.1 УК РФ. Прокуратура Москвы признала инициирование производства законным.

Как писал NEWS.ru, внук ветерана Игорь Колесников поблагодарил следственные органы за «восстановление справедливости» в отношении своего деда.

В Государственной думе суждения Навального назвали «вопиющей наглостью и хамством». Представители некоторых общественных организаций решение СК о возбуждении уголовного дела сочли правильным.