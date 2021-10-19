Ветеран спецназа назвал причину интереса к скандалу с краповыми беретами

Повышенное внимание к инциденту во время сдачи нормативов на краповый берет и сообщениям о драке чеченцев с инструкторами вызвано недавней дракой дагестанцев в метро Москвы. Кто-то может специально обострять данную тему, чтобы спровоцировать конфликты на национальной почве, предположил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров, пишут argumenti.ru.

У представителей любой национальности есть паршивая овца и, как говорится, в семье не без урода, так что я не стал бы марать всех. Вот и вопрос якобы драки инструкторов и представителей чеченского спецназа, по моим ощущениям, начал муссироваться именно после избиения в метро. Никакой драки не было, а Росгвардия и Совет «Братства краповых беретов» подтвердили это, — сказал Гончаров.

Он добавил, что организаторы соревнований на получение крапового берета дорожат его честью, поэтому не отступили от правил даже ради родственника главы Чечни Рамзана Кадырова.

Ранее сообщалось, что в учебном центре Росгвардии «Тамбукан» разгорелся скандал: появилась информация, что выходцы из Чечни во время марш-броска при сдаче нормативов на краповый берет мошенничали, подвозя претендентов на машинах, из-за чего началась драка, а бойцы специальных подразделений Росгвардии сняли краповые береты в связи с неправильным судейством. Официальный представитель Росгвардии опроверг эту информацию.