Ветеран отказался от участия в суде из-за оскорблений Навального

https://static.news.ru/photo/b5aa523c-6d11-11eb-beb7-96000091f725_660.jpg Игнат Артёменко Фото: Скрин с видео пресс-службы Московского городского суда

Ветеран Игнат Артёменко, в клевете на которого обвиняют оппозиционера Алексея Навального, в ходе судебного заседания пожаловался на дальнейшие оскорбления и отказался участвовать в процессе.

По словам судьи, ветеран направил в суд соответствующее ходатайство, в котором заявил, что после оскорбительных высказываний политика на предыдущем заседании ему стало плохо.

Была вызвана скорая, и он отказывается от личного участия в процессе, — добавила судья.

Артёменко также попросил дать правовую оценку действиям оппозиционера в суде.

Как писал NEWS.ru, ранее адвокат Навального заявила ходатайство об отводе судьи Веры Акимовой. По словам Ольги Михайловой, в судебном заседании выявились факты того, что судья находится под посторонним влиянием.

В июне 2020 года Навальный в Twitter репостнул видео, в котором разные публичные люди призывали проголосовать за поправки в Конституцию. Участников ролика, среди которых был и ветеран Игнат Артёменко, он назвал «продажными холуями». СК усмотрел в этом состав преступления по статье о клевете (ч. 2 ст. 128.1 УК).