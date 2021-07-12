Ветеран МУРа заявил, что превращение в маньяка невозможно предсказать

Превращение человека в маньяка невозможно предсказать, заявил ветеран Московского уголовного розыска Дмитрий Миронов изданию Lenta.ru. Предположения о том, что ими становятся выросшие в неблагополучных семьях и пережившие тяжёлое детство — попытка найти лёгкий ответ, считает он. А многих убийц внешне не заподозрить.

Существует распространённая теория, что если ребёнка обижали и избивали в детстве, если он подвергался насилию и у него была неполная семья, то он может стать маньяком. Но всё это — лишь попытка найти простые ответы на сложные вопросы. Самые страшные чудовища всегда выглядят очень прилично, — объяснил Миронов.

Он добавил, что у ставших маньяками были и семьи, и дети, и любимые. Появление таких людей «неподвластно никаким научным дисциплинам».

Ранее жительнице Новосибирска Екатерине Ёлкиной удалось избежать нападения насильника при помощи ироничного высказывания. Почувствовав чужие руки на своей груди, она вырвалась и уточнила у преступника, будет ли продолжение. После этого злоумышленник скрылся в неизвестном направлении. Женщина вспомнила, как 20 лет назад после встречи с эксгибиционистом коллеги советовали ей пошутить над злоумышленником.