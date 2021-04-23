Ветеран из США провёл индейский обряд на мемориале под Волгоградом

https://static.news.ru/photo/58783d9c-a4d2-11eb-80de-96000091f725_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/ Global Look Press

Ветеран Второй мировой войны, старейшина индейского племени пенобскот Чарльз Норман Шей совершил обряд на мемориальном кладбище советских солдат в Волгоградской области. Об этом сообщает портал МТВ.онлайн.

Ветеран-индеец обратился к душам похороненных на кладбище солдат и поблагодарил их за спасение мира. Затем, встав на колени, он воскурил благовония и развеял их пером.

Шей участвовал в высадке десанта в Нормандии 6 июня 1944 года. Ветеран отметил, что в тот день его вдохновляли герои битвы за Сталинград.

Очень важно помнить события Второй мировой войны, никто не мог победить германскую армию, а русские это сделали! Погибли миллионы, но нацистская военная машина была остановлена, — заявил Шей.

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