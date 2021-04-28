Ветеран Артёменко попросил провести суд над Навальным без него

https://static.news.ru/photo/884d34ae-a8ca-11eb-9c5c-96000091f725_660.jpg Игнат Артёменко Фото: Скрин с видео Следственный комитет Российской Федерации/vk.com

Ветеран войны Игнат Артёменко, дело о клевете против которого рассматривается сегодня в Бабушкинском суде Москвы, попросил провести заседание без него. Об этом сообщает корреспондент NEWS.ru из зала суда.

Артёменко направил заявление в суд с соответствующей просьбой. Он также попросил оставить жалобу защиты без удовлетворения.

Навальный участвует в процессе по видеосвязи из колонии во Владимирской области. Там он отбывает наказание по делу «Ив Роше»: в феврале 2021 года условный срок ему заменили на реальный якобы из-за того, что он игнорировал ежемесячную регистрацию в надзорной инспекции.

Дело завели летом 2020 года, процесс по нему должен был начаться ещё в августе, но его отложили из-за отравления фигуранта. В июне 2020 года Навальный репостнул в Twitter видео, в котором различные деятели призывали проголосовать за поправки к Конституции, обнуляющие сроки президента Владимира Путина. Участников ролика, среди которых был и ветеран войны Артёменко, политик назвал «продажными холуями».

В феврале мировой суд рассмотрел дело о клевете: допросил ветерана, его сиделку, внука и нескольких свидетелей. Навальный активно участвовал в процессе, задавал вопросы свидетелям и под конец заседания уличил внука потерпевшего в том, что его показания расходились с показаниями сиделки. В итоге оппозиционер был признан виновным, ему назначили штраф в 850 тысяч рублей.