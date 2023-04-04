Ветеран антитеррора объяснил, почему женщин легче вербовать Ветеран антитеррора Гончаров назвал женщин податливыми к вербовке из-за особенностей психики

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Женская психика отличается от мужской, в связи с чем женщины оказываются более податливыми к вербовке, заявил президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В беседе с «Радио 1» он пояснил, что девушки при этом вызывают меньше подозрений у охраны или сотрудников правоохранительных органов, которые обеспечивают безопасность в ходе общественных мероприятий.

Мужская психика отличается от женской. Женщины более податливы на вербовочные операции по различным причинам. Если говорить со стороны правоохранителей или тех, кто обеспечивает общественные мероприятия или закрытые, то женщина психологически меньше вызывает у сотрудников правопорядка какое-то отторжение, — рассказал эксперт.

По его словам, проще всего завербовать женщину после расставания. Гончаров отметил, что из-за обиды девушку проще убедить нанести вред человеку. Эксперт уточнил, что обвиняемая по статье о теракте Дарья Трепова, которая принесла статуэтку со взрывчаткой в кафе в Санкт-Петербурге на мероприятие с участием военкора Владлена Татарского, вызывает у него опасения. По мнению Гончарова, подозреваемая неадекватна.

Над терактами, которые готовились в отношении Дугиной и Татарского, работала целая команда агентуры. Пока эти трагедии наши спецслужбы предотвратить не могут, — заключил ветеран антитеррора.

Следственный комитет России ранее предъявил подозреваемой в убийстве военкора Татарского Дарье Треповой обвинение по статье о теракте. В суд направлено ходатайство о заключении ее под стражу.

Военкор Владлен Татарский погиб 2 апреля в результате взрыва в кафе на Университетской набережной, где проходил его творческий вечер. В результате взрыва ранения получили 40 человек.