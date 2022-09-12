Ветеран «Альфы» усомнился в инсценировке ФСБ убийства замглавы ВГА Каховки Ветеран «Альфы» Гончаров усомнился в инсценировке ФСБ убийства замглавы ВГА Каховки Виталия Гуры

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Федеральная служба безопасности России вряд ли инсценировала убийство замглавы ВГА Каховского района Херсонской области Виталия Гуры, так как ведомству сейчас не до этого, заявил NEWS.ru почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. Он отметил, что «украинские диверсанты и террористы и так действуют в полную силу», поэтому подобный метод защиты вряд ли сработал бы.

Я не верю в это (в инсценировку убийства Гуры. — NEWS.ru). Отношусь с большой долей пессимизма к этой ситуации. ФСБ сейчас не до этого, чтобы делать какие-то инсценировки. Украинские диверсанты и террористы и так действуют в полную силу, поэтому не думаю, что таким способом могли защитить жизнь этого руководителя, — рассказал Гончаров.

Гур в эфире Первого канала заявил, что его убийство является инсценировкой ФСБ РФ. По его словам, такие действия предприняты, чтобы обезопасить чиновника от реального покушения, которое готовило СБУ.

В начале августа глава ВГА Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщил, что Гур скончался в результате покушения. Он добавил, что Гур был жив в госпитале, однако врачи не смогли его спасти. Утром 6 августа на него якобы напали неизвестные около дома и расстреляли из пистолета. Отмечалось, что он был госпитализирован в одну из крымских больниц и находился в тяжелом состоянии.

Сообщения о его смерти поначалу опровергал замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов. Он заявлял, что Гур после покушения находится в реанимации.