https://static.news.ru/photo/d4b1c990-6172-11ea-9ef6-fa163e074e61_660.jpg Аслан Масхадов Фото: Robert King/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Операция по уничтожению лидера самопровозглашённой Ичкерии Аслана Масхадова являлась «водоразделом» во второй чеченской войне. Об этом заявил президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

По его словам, после проведения этой операции стало понятно, что спецслужбы победят террористов. Он подчеркнул, что боевики также поняли, что с силовиками им не совладать.

Ликвидация Масхадова является одной из ярчайших страниц в истории вновь созданного подразделения — Центра специального назначения Федеральной службы безопасности России. Если сравнивать, чем был ЦСН (Центр специального назначения. — NEWS.ru) тогда и чем он является сейчас — это небо и земля, — подчеркнул ветеран «Альфы».

Он назвал ЦСН сильнейшим «силовым кулаком» спецслужб мира, сообщает РИА Новости.

Аслан Масхадов был убит в ходе спецоперации сотрудниками ЦСН ФСБ в селе Толстой-Юрт 8 марта 2005 года. Он прятался в подземном бункере под домом одного из родственников.

Силовики считают, что Масхадов лично разрабатывал операцию по захвату заложников в театральном центре на Дубровке осенью 2002 года. Он также принимал участие в планировании акции по захвату школы в Беслане в 2004 году.

NEWS.ru писал, что спецназ ФСБ уничтожил боевика в Ингушетии. Инцидент произошёл на окраине села Нижний Алкун в Сунженском районе 5 марта.