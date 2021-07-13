Ветеран «Альфы» рассказал о судьбе казаков в Росгвардии

Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Алексеевич Гончаров рассказал о судьбе казачьих войск, если они официально будут включены в состав Росгвардии. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что казаки пополнят кадровый состав ведомства.

Это будет казачье войско, которое будет входить официально кадрово в Росгвардию. Тогда они будут подчиняться приказам, у них будут свои звания, и казачьих генералов, которых уже сотни, теперь точно не должно быть, — сказал эксперт.

Что же касается одежды казаков, то, по словам ветерана, эти люди будут носить стандартную форму ведомства. Из элементов одежды пропадут традиционные папахи и бурки, а также им выдадут уставное оружие.

Поймите основную идею — сейчас подтвердил господин Песков, — если эти казаки будут входить в Росгвардию, они будут такими же военнослужащими, как росгвардейцы, которые подчиняются [главе ведомства Виктору] Золотову. И никаких коней, шашек и, извините, нагаек между ног у них не будет, — подчеркнул Гончаров.

Он уточнил, что военной подготовкой казаков будут заниматься весьма серьёзно и не выпустят их на патруль без наработки необходимых навыков. По словам Гончарова, таким образом планируется расширить состав ведомства.

Президент ассоциации ветеранов «Альфа» также рассказал, что теоретически подготовка казачьих войск позволяет проводить их набор даже в более серьёзные силовые структуры. Эксперт добавил, что и сам был выходцем из казаков.

Ранее полпред главы государства в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка заявил, что президент России Владимир Путин поддержал идею о создании в составе Росгвардии отдельных казачьих подразделений.