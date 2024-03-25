Ветеран «Альфы» рассказал о шансах на выживание во время теракта Ветеран «Альфы» Демидкин: шансы на выживание во время теракта очень большие

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Шансы на выживание во время теракта довольно большие, рассказал NEWS.ru полковник ФСБ РФ в отставке экс-сотрудник группы «Альфа», участник операций по освобождению заложников в Буденновске, на Дубровке и в Беслане Виталий Демидкин. По его словам, для этого нужно не вступать в пререкания с террористами и знать правила поведения при чрезвычайных ситуациях.

Я думаю, что шансы на выживание очень большие, если ты будешь выполнять инструкции или требования террористов. Потому что, если они взяли заложников, они попытаются что-то для себя выторговать. Если это не получается, то практически у всех силовиков есть указание: если начинается расстрел заложников, начинается штурм, — сказал Демидкин.

Важно не привлекать к себе внимания, не спорить с террористами и знать алгоритм действий при разных ЧС, считает он. Собеседник NEWS.ru отметил, что первым делом в любой экстренной ситуации важно успокоиться и не поддаваться панике. Это, по словам Демидкина, поможет спасти собственную жизнь и окружающих.

Ранее стало известно, что ни один из адвокатов не согласился добровольно защищать обвиняемых в теракте в «Крокус Сити Холле». Интересы четверых граждан Таджикистана представляли назначенные судом защитники.