Ветеран «Альфы» раскрыл, зачем ВСУ могут снабжать наркотическими веществами Ветеран «Альфы»: снабжение ВСУ наркотиками может улучшать их боеспособность

Появившиеся в сети сообщения о том, что ВСУ снабжают военных, находящихся на передовой, кокаином, могут быть фейком, предположил в комментарии для NEWS.ru подполковник ФСБ в запасе, вице-президент международной антитеррористической ассоциации «Альфа» Алексей Филатов. При этом он допустил, что бойцы ВСУ могут использовать иные фармпрепараты для того, чтобы улучшить результаты в боестолкновениях.

Не думаю, что они (ВСУ. — NEWS.ru) забрасывают условным кокаином передовую — ерунда полная. Но сильными веществами, вполне возможно, пользуются. Во время боевых действий главное добиться от человека максимального выхлопа, чтобы неделю не спал, например. Пусть потом ему придется восстанавливаться неделю, но боевое задание он должен выполнить. Не надо к этому серьезно относится, это может быть фейк, — заявил Филатов.

Также он пояснил, что бессмысле употребление веществ, лишающих человека чувства страха.

Зачем? Чтобы они, не чувствуя страха, куда-то полез и сразу погиб? Не боится только дурак, так как он начнет выполнять смертельно опасные действия, а в смерти ничего хорошего нет, — говорит подполковник ФСБ в запасе.

При этом он допустил, что военных могут снабжать более современными препаратами, а не медикаментами времен войны в Афганистане.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.