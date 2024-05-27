Ветеран «Альфы» оценил риски исключения талибов из числа террористов Ветеран «Альфы» Гончаров: «Талибан» не прекратит террористическую деятельность

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Даже если Россия исключит «Талибан» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) из списка запрещенных структур, движение продолжит свою террористическую деятельность, считает президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. В разговоре с NEWS.ru эксперт отметил, что в Афганистане действуют силы стран НАТО и западных спецслужб.

Я сомневаюсь, что талибы прекратят свою террористическую деятельность как организация, если Россия примет такое решение. Так как на «Талибан» действуют многие силы и, главное, действуют силы наших врагов, то есть стран НАТО и западных спецслужб, — высказался ветеран «Альфы».

При этом Гончаров уточнил, что вопрос о снятии с «Талибана» статуса террористической организации является политическим, остальные составляющие уходят на второй план. По словам ветерана «Альфы», Афганистан является нужной для России страной в плане границ.

Афганистан — это нужная для нас страна в плане границ. Кроме того, талибы поймут, что мы относимся к ним положительно, и мы таким образом «выбьем» тот негатив, который на нас «накатывает» Запад, — добавил Гончаров.

МИД и Минюст России ранее доложили президенту страны Владимиру Путину, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных в РФ организаций. Как сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, «позитивная» позиция по данному вопросу была передана при согласовании с другими ведомствами.