Ветеран «Альфы» объяснил, почему Ельцина не задержали во время путча

Сотрудники группы «Альфа» КГБ СССР не отказывались выполнять приказ о задержании президента РСФСР Бориса Ельцина утром 19 августа 1991 года во время путча. Приказа просто не было, рассказал бывший тогда заместителем командира группы «Альфа» Владимир Зайцев, передаёт Sputnik.

Если бы поступила команда Ельцина задержать и куда-то сопроводить — это было бы выполнено, и никто бы никакого сопротивления не оказал, — сказал Зайцев.

Он объяснил, что группа ждала министра обороны Дмитрия Язова, чтобы потом отвезти их с Ельциным в Завидово для «разговора с руководством страны». Но после никакого приказа действовать так и не поступило.

Зайцев рассказал о том, что подразделение специального назначения выполнять приказы не отказывается по определению.

Как мы шутили, эта приставка [«спец»] даёт нам только одну привилегию — невозможность отказаться от выполнения приказа. И мы ей следовали до конца, — заявил он.

Августовский путч — попытка государственного переворота с целью избежать распада СССР. Он привёл к массовым протестам и закончился неудачей. Советский Союз распался на 15 государств.

Ранее сообщалось, что во время августовского путча в 1991 году генерал Александр Лебедь перешёл на сторону Бориса Ельцина. Об этом рассказал Lenta.ru член Политбюро ЦК КПСС и первый секретарь Московского горкома партии Юрий Прокофьев.