Ветеран «Альфы» объяснил, как спецназ ликвидирует украинских националистов

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Сотрудники русскоязычного сегмента «Википедии» получили сообщение от Роскомнадзора с требованием удалить часть изображений, которые, по мнению надзорного органа, являются порнографическими, сообщает ТАСС. Отмечается, что иллюстрации, которые Роскомнадзор посчитал неприемлемыми изображены в стиле «аниме».

Исполнительный директор «Викимедиа.ру» (занимается поддержкой русской версии «Википедии») Станислав Козловский сообщил о картинках, нарисованных в стиле японской мультипликации, размещённые на «Викискладе». Он отметил, что это «не иллюстрации в Википедии», в...