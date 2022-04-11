Ветеран «Альфы» объяснил, как спецназ ликвидирует украинских националистов

Почётный президент международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в беседе с NEWS.ru заявил, что для ликвидации одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) помогла оперативная агентурная работа российских спецслужб, которые предоставили данные о присутствии этого националиста на подконтрольной войсками РФ территории. По его словам, для этих операций обязательно привлекаются спецподразделения, а её проведение невозможно без чётких оперативных сведений. При наличии всей информации ликвидация противника происходит быстро.
Спецназ высаживается или на вертолётах, или проходит по территории, занятой противником. В любом случае это скрытая операция и после её выполнения наши спецназовцы возвращаются на подконтрольную Россией территорию ЛНР и ДНР. Если мы уничтожаем этого бандита на неподконтрольной нам территории, то это в первую очередь заслуга агентурного аппарата, который даёт точное указание места этого бандита. Остальное уже за ребятами спецназа, — сказал Гончаров.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что группа российского спецназа ликвидировала одного из руководителей «Правого сектора» Тараса Бобанича. Он виновен в сотнях смертей мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик, в том числе детей. Как отметили в ведомстве, с 2014 года Бобанич принимал участие «в карательной операции» против жителей Донбасса и лично отдавал приказы на артиллерийские обстрелы мирных кварталов Донецка и Луганска из тяжёлого вооружения.