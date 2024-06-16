Ветеран «Альфы» назвал возможных организаторов захвата заложников в СИЗО Ветеран «Альфы»: ИГИЛ может стоять за организацией мятежа в ростовском СИЗО

Фото: Эрик Романенко/ТАСС

Обстановка около следственного изолятора № 1 в Ростове-на-Дону

За организацией захвата заложников в ростовском следственном изоляторе может стоять ИГИЛ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, подобное может повториться, если руководство СИЗО не сделает выводы.

Появилась информация, что террористами руководили извне. Значит, у них были телефоны. По данным СМИ, преступники принадлежали к ИГИЛ (террористическая организация, запрещена в РФ). Поэтому, есть вероятность, что преступники получали указания, и с чужой помощью готовились бежать, — отметил собеседник.

Эксперт подчеркнул, что в таких ситуациях с преступниками сначала ведут переговоры, однако если они срываются, спецслужбы переходят к штурму. Данная операция была проведена очень грамотно, а главное — быстро, никто из заложников не пострадал, что, безусловно, плюс, добавил Гончаров. При этом у ветерана «Альфы» возникли вопросы к содержанию злоумышленников под стражей.

Однако в произошедшем есть и минусы. Во-первых, придется разобраться, почему четверо заключенных, осужденных за террористическую деятельность, находились в одной камере, где нет видеонаблюдения. Решетки в камерах, оказывается, можно выбить даже ногами, а оперативный сотрудник, который должен контролировать преступников день и ночь, не имел никакой информации о подготовке данного захвата. Если ростовское СИЗО не сделает выводы, учитывая эту информацию, подобное может повториться, — заключил он.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний сообщила, что террористов, взявших заложников в ростовском СИЗО, ликвидировали. Сотрудники следственного изолятора освобождены, никто из них не пострадал, уточнили во ФСИН. Ряд Telegram-каналов утверждает, что все злоумышленники погибли.