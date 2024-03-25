Ветеран «Альфы» нашел грубый просчет в предложении Госдумы по охране ТЦ Ветеран «Альфы» Гончаров: не каждый охранник может получить разрешение на оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не каждый охранник в России сможет получить разрешение на оружие по своим психологическим характеристикам, заявил NEWS.ru президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. По его словам, вопрос с вооруженной охраной должен решаться на самом высоком уровне.

Не каждый охранник, который сейчас стоит с дубинкой, получит оружие по своим психологическим и психическим данным. Сейчас частная охрана, которая у нас есть в школах, — это вахтеры, которые в лучшем случае имеют дубинку, а в худшем вообще ничего, — объяснил Гончаров.

Ветеран «Альфы» считает, что вооружить сотрудников ЧОП было бы возможно, если бы они состояли из молодых людей, которые закончили службу, или ветеранов спецназа. По его словам, из таких людей получатся хорошие охранники.

Ранее депутат Государственной думы Александр Хинштейн после теракта в «Крокус Сити Холле» заявил, что по закону частные организации, охраняющие объекты массового пребывания людей, должны иметь в своем арсенале служебное оружие. Однако они не обязаны выставлять вооруженные посты. В связи с этим он выступил с инициативой изменить закон и возложить на ЧОО прямую обязанность обеспечивать именно вооруженную охрану объектов повышенной антитеррористической защищенности.