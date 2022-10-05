Ветеран Афганистана рассказал, как уберечь психику на фронте Ветеран Афганистана: справиться с нагрузкой на психику на фронте поможет вера в лучшее

Фото: МО РФ

Чтобы уберечь психику в условиях постоянных нагрузок на нее на фронте, солдату важно понимать, что он не обязательно должен погибнуть в боях, и сохранять веру в лучшее, заявил ветеран боевых действий в Афганистане Игорь Лепешкин в беседе с РИАМО. По его словам, для этого бойцу важно помнить, зачем он находится в зоне боевых действий. В случае если солдат не справляется с психологической нагрузкой, ему следует не стесняясь обратиться к командиру.

Нужно всегда помнить о том, ради чего находишься там. Мне кажется, это значительно может снизить психологическую нагрузку. Нужно помнить о тех людях, которые остались дома, кого любите, в целом о своей стране — это первый момент. Второй момент — не накручивать себя излишне и помнить выражение: «Делай что должен, и будь что будет», — заявил ветеран.

По словам эксперта, солдат на фронте не имеет своей полноценной воли — для сохранности собственной жизни он должен делать то, что нужно для наилучшего выполнения поставленных задач.

Необходимо делать то, что уже продумано за тебя и для тебя, для сохранности твоей жизни, для наилучшего выполнения задачи, которая стоит перед частью, — пояснил Лепешкин.

Полковник в отставке Виктор Литовкин ранее заявил: чтобы выжить на фронте, важно быть дисциплинированным и четко выполнять команды руководства, а также проявлять лишь разумную инициативу. По его словам, в зоне боевых действий важно «не лезть куда не зовут» и выполнять действия только в пределах задач, которые перед бойцом ставит командир.