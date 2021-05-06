https://static.news.ru/photo/d9a6331c-ae80-11eb-b4a1-96000091f725_660.jpg Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ураганный ветер в Москве повалил десятки деревьев. В результате пострадали два человека и повреждены свыше 40 автомобилей. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.

По состоянию на 17:00 ветром повалено 56 деревьев, повреждены 44 автомобиля, — говорится в сообщении.

Пострадавшие госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Городские службы оперативно распиливают и вывозят поваленные деревья, а также разбирают повреждённые непогодой конструкции.

Жителей столицы предупредили, что ветер сохранится до конца дня. Им порекомендовали по возможности отказаться от прогулок, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.

Ранее в Московском метеобюро рассказали, что 8 мая в столицу придёт новый циклон. Он принесёт потепление. По словам специалистов, уже 10 и 11 мая температура воздуха может подняться до +20 градусов.