Ветер, метель, гололедица: москвичам сообщили о погоде в ночь на 1 февраля

https://static.news.ru/photo/bed6bfba-63e5-11eb-8c8a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сильные порывы ветра ожидаются в столичном регионе в ночь на 1 февраля. Об этом предупредили экстренные службы Москвы и Московской области.

Со ссылкой на прогнозы синоптиков Росгидромета они оповестили о надвигающейся непогоде. В течение всей ночи и до 10:00 утра порывы достигнут 17 метров в секунду. Ветер будет юго-западным. Местами он будет сопровождаться снегом и метелью.

Кроме того, по данным департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, а также управлений МЧС по Москве и по Подмосковью, на дорогах возможно образование гололедицы.

Водителям рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию во время движения. Кроме того, им посоветовали избегать резких манёвров на дорогах и парковать автомобили вдали от деревьев и шатких конструкций.

Пешеходам посоветовали обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, не следует оставлять детей без присмотра.

Ранее NEWS.ru писал, что январь в полтора раза перевыполнил норму осадков в Москве. Между тем начало февраля будет ознаменовано наступлением 20-градусных морозов. Такая же участь ждёт всю центральную Россию.