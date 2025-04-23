Весенний зелёный борщ с беконом — без варки бульона! Добавки попросят все

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Весенний зелёный борщ с беконом — без варки бульона! Добавки попросят все! Этот яркий борщ готовится за 20 минут и наполнен свежим вкусом первой зелени. Бекон придаёт насыщенность без долгой варки мяса.

Ингредиенты (на 4 порции)

150 г бекона (кубиками)

1,5 л воды (или овощного бульона)

2 картофелины (мелкий кубик)

1 морковь

1 лук

1 ст. л. томатной пасты

1 пучок щавеля

1 пучок молодой крапивы (или шпината)

1 пучок укропа + петрушки

100 г молодой капусты

2 ст. л. лимонного сока (или 1 ч. л. лимонной кислоты)

1 ч. л. сахара

Сметана, чеснок, зелёный лук — для подачи

Приготовление

1. Бекон обжарьте в кастрюле, добавьте к нему натертую морковь и порезанный полукольцами лук, пережарьте. Добавьте томатную пасту. Влейте горячую воду или бульон и доведите до кипения.

2. Добавьте мелкий кубик картофеля и капусту, варите 10 минут.

3. Щавель и крапиву мелко нарежьте, отправьте в кастрюлю.

4. Добавьте зелень, лимонный сок, сахар, соль, варите 3 минуты. Подавайте со сметаной, смешанной с чесноком и зелёным луком.

Почему это удобно?

Без долгого бульона: вкус даёт бекон и зелень

Быстро: от начала до тарелки — 20 минут

Витаминный удар: щавель, крапива и капуста

Калорийность порции: ~250 ккал.

Ранее мы делились рецептом весенних лепешек с зеленью и яйцами! Сезонный перекус из простых продуктов.