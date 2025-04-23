Весенний зелёный борщ с беконом — без варки бульона! Добавки попросят все! Этот яркий борщ готовится за 20 минут и наполнен свежим вкусом первой зелени. Бекон придаёт насыщенность без долгой варки мяса.

Ингредиенты (на 4 порции)

  • 150 г бекона (кубиками)
  • 1,5 л воды (или овощного бульона)
  • 2 картофелины (мелкий кубик)
  • 1 морковь
  • 1 лук
  • 1 ст. л. томатной пасты
  • 1 пучок щавеля
  • 1 пучок молодой крапивы (или шпината)
  • 1 пучок укропа + петрушки
  • 100 г молодой капусты
  • 2 ст. л. лимонного сока (или 1 ч. л. лимонной кислоты)
  • 1 ч. л. сахара
  • Сметана, чеснок, зелёный лук — для подачи

Приготовление

1. Бекон обжарьте в кастрюле, добавьте к нему натертую морковь и порезанный полукольцами лук, пережарьте. Добавьте томатную пасту. Влейте горячую воду или бульон и доведите до кипения.

2. Добавьте мелкий кубик картофеля и капусту, варите 10 минут.

3. Щавель и крапиву мелко нарежьте, отправьте в кастрюлю.

4. Добавьте зелень, лимонный сок, сахар, соль, варите 3 минуты. Подавайте со сметаной, смешанной с чесноком и зелёным луком.

Почему это удобно?

  • Без долгого бульона: вкус даёт бекон и зелень
  • Быстро: от начала до тарелки — 20 минут
  • Витаминный удар: щавель, крапива и капуста

Калорийность порции: ~250 ккал.

Ранее мы делились рецептом весенних лепешек с зеленью и яйцами! Сезонный перекус из простых продуктов.

 