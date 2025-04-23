Весенний зелёный борщ с беконом — без варки бульона! Добавки попросят все! Этот яркий борщ готовится за 20 минут и наполнен свежим вкусом первой зелени. Бекон придаёт насыщенность без долгой варки мяса.
Ингредиенты (на 4 порции)
- 150 г бекона (кубиками)
- 1,5 л воды (или овощного бульона)
- 2 картофелины (мелкий кубик)
- 1 морковь
- 1 лук
- 1 ст. л. томатной пасты
- 1 пучок щавеля
- 1 пучок молодой крапивы (или шпината)
- 1 пучок укропа + петрушки
- 100 г молодой капусты
- 2 ст. л. лимонного сока (или 1 ч. л. лимонной кислоты)
- 1 ч. л. сахара
- Сметана, чеснок, зелёный лук — для подачи
Приготовление
1. Бекон обжарьте в кастрюле, добавьте к нему натертую морковь и порезанный полукольцами лук, пережарьте. Добавьте томатную пасту. Влейте горячую воду или бульон и доведите до кипения.
2. Добавьте мелкий кубик картофеля и капусту, варите 10 минут.
3. Щавель и крапиву мелко нарежьте, отправьте в кастрюлю.
4. Добавьте зелень, лимонный сок, сахар, соль, варите 3 минуты. Подавайте со сметаной, смешанной с чесноком и зелёным луком.
Почему это удобно?
- Без долгого бульона: вкус даёт бекон и зелень
- Быстро: от начала до тарелки — 20 минут
- Витаминный удар: щавель, крапива и капуста
Калорийность порции: ~250 ккал.
Ранее мы делились рецептом весенних лепешек с зеленью и яйцами! Сезонный перекус из простых продуктов.