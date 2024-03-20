Весенний маникюр 2024 года: манго, балеткор и вариации френча

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Маникюр на весну 2024 года

Пуховики и пальто сменяются косухами и тренчами. А значит, пришло время обновить и весенний маникюр. Вдохновляемся моделями с подиумов и рассказываем про ведущие тренды нейл-арта.

Маникюр на весну-2024: выбираем актуальные цвета

Актуальный весенний маникюр 2024 года — это одновременно сдержанное и выразительное дополнение образа. Среди трендовых цветов преобладают пастельные оттенки. На пике популярности находятся:

жемчужный;

butter yellow, или цвет сливочного масла;

нежно-розовый;

лавандовый;

«черничное молоко», или бледно-голубой;

ванильный;

шампань.

Маникюр весны-2024 продолжает тренд на balletcore, или балетный стиль. Чтобы убедиться в этом, достаточно посмотреть недавний показ Mirror Palais. Модели бренда вышли на подиум с нежным минималистичным нейл-артом. Оттенки варьировались от бледно-розового до шампань и подбирались в зависимости от тона кожи. Нежная база, дополненная хромированным финишем, навевает ассоциации с атласными пуантами.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Минималистичный балеткор — тренд сезона

Впрочем, элегантность не ограничивается пастельными оттенками. В топе трендовых цветов прочно закрепился насыщенный вишневый. И вряд ли для кого-то это станет сюрпризом. Все-таки красный и его оттенки — бессмертная классика.

А любительницы более ярких и нестандартных решений могут попробовать оттенки оранжевого, например манговый. Они возглавили личный весенний топ известной нейл-мастерицы Золы Ганзориг. Так что если хотите привнести в образ солнечное тепло, то прислушайтесь к ее рекомендациям.

Френч — незабытое старое, или новинки маникюра на весну-2024

Теперь поговорим о самом трендовом дизайне маникюра на весну 2024 года. Уже который сезон на пике популярности находится френч. И он явно не собирается сбавлять обороты.

Наступившей весной парижский шик вышел на новый уровень. В моду вернулся микроманикюр, он же skinny french. От классического френча он отличается толщиной линий. Ноготь венчает совсем тонкая (тоньше, чем естественный свободный край пластины) полоса. Вовсе не обязательно она должна быть белой. К примеру, у Alice + Olivia можно подсмотреть красный скинни-френч. Так что если вы хотите сделать минималистичный, но интересный маникюр на весну, то присмотритесь к этому варианту.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Спелый вишневый также остается в моде

Резюмируя, среди новинок маникюра на весну прочно обосновались вариации френча. Что же выбрать девушкам, предпочитающим более сложные дизайны? Бренды не обделили их вниманием и предлагают примерить так называемый футуристический френч. Он отличается от классического французского маникюра наличием объемных, имитирующих металл, воду и даже ткань деталей.

Parabal Gurung предлагают украсить ногти хромированной каймой вдоль свободного края. А PatBO стилизовали ногтевое покрытие под кружево, создав изящный трехмерный узор. Так что модный маникюр на весну-2024 — это в первую очередь про эксперименты. Сочетайте хромированное покрытие с матовыми паттернами и нейтральную базу с элементами металлика — и привычный френч заиграет новыми красками.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Френч — тренд маникюра на весну-2024

Делаем весенние ногти: маникюр на разную длину

Ранее мы уже упомянули тренд на минималистичность. Что ж, возвращаемся к нему еще раз, ведь среди актуальных весенних дизайнов маникюра — изящная геометрия на коротких ногтях. Нейтральная основа, украшенная тонкими черными линиями и точками, смотрится просто и эффектно. Доказательства были представлены на недавнем показе Jason Wu.

А если это кажется слишком скучным, почерпните вдохновение в логомании и попросите мастера украсить ногти буквами. Именно такое решение можно подглядеть у Helmut Lang. Словом, в наступившем сезоне дизайнеры благосклонны к любительницам маникюра на короткие ногти. Весна — время микрофренча, неброских деталей и нюдовых оттенков.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru Идея весеннего маникюра на ногти средней длины

Но и поклонницам коготков рано расстраиваться. Показ бренда Blonds не обошелся без омбре-стилета, украшенного стразами. А модели Priscavera примерили длинный хромированный квадрат. Наконец, завсегдатаем модных показов остается скругленный миндаль. В сочетании с балетными оттенками он смотрится особенно изящно. Так что вовсе не обязательно отстригать длинные ногти. Весенний маникюр достаточно разнообразен, чтобы каждая желающая подобрала дизайн по душе.

Мы рассказали про основные тренды маникюра весны-2024. Фото с показов мод могут стать источником вдохновения. Тем более что дизайнеры в который раз доказали: интересно обыграть можно почти любой цвет, форму и длину.

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