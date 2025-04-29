Весенние лепешки с черемшой и сыром! Рецепт ленивого завтрака на сковороде!

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Готовим весенние лепешки с черемшой и сыром! Эти ароматные лепешки с первым весенним витамином — черемшой — готовятся за 20 минут.

Вам понадобится: 2 стакана муки, 1 стакан кефира, 1 ч. л. соды, пучок черемши (около 100 г), 150 г сулугуни или адыгейского сыра, 2 ст. л. растительного масла.

Черемшу мелко нарежьте, сыр натрите на крупной терке. В глубокой миске смешайте кефир с содой, добавьте муку и замесите мягкое тесто. Введите начинку — черемшу и сыр, хорошо вымешайте.

Разделите тесто на 6–8 частей, каждую раскатайте в тонкую лепешку толщиной около 5 мм. Обжаривайте на сухой сковороде по 2–3 минуты с каждой стороны под крышкой до золотистых пятнышек.

Подавайте сразу, пока сыр тянется! Эти лепешки хороши со сметаной или растопленным маслом. Черемша придает не только яркий весенний вкус, но и мощный заряд витаминов после зимы.

Секрет идеальных лепешек — не пересушить их на сковороде. Они должны оставаться мягкими внутри, с хрустящей корочкой снаружи. Отличный вариант для пикника или быстрого завтрака!

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