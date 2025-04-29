Весь секрет в одной веточке! Фитнес-лимонад, который взорвал соцсети!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовим освежающий фитнес-лимонад с грейпфрутом и розмарином! Этот витаминный напиток с неожиданной горчинкой и хвойными нотками станет хитом летнего меню.

На 1 литр напитка вам понадобится: 2 спелых грейпфрута, 1 лимон, 3 веточки свежего розмарина, 4 ст. л. меда или сахара, 700 мл газированной воды.

Выжмите сок из цитрусовых, процедите от мякоти. В кувшине смешайте сок с медом (если используете сахар — предварительно растворите его в 50 мл горячей воды). Добавьте розмарин — одну веточку оставьте целой, а две слегка помните в руках, чтобы выделились эфирные масла.

Долейте газированную воду и 200 мл обычной холодной воды. Дайте настояться 15–20 минут в холодильнике — за это время розмарин раскроет свой аромат. Подавайте в высоких бокалах со льдом, украсив кружком грейпфрута и веточкой розмарина.

Интересный факт: сочетание грейпфрута и розмарина не только освежает, но и ускоряет метаболизм. Такой лимонад особенно хорош после тренировки или в жаркий полдень!

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