«Весь мир смеется»: Бородин посоветовал Макрону заняться спортом Бородин назвал Макрона фейкометчиком из-за нарисованных на фото мышц

Фото: Денис Бочаров/NEWS.ru

Виталий Бородин

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин в своем Telegram-канале назвал президента Франции Эммануэля Макрона фейкометчиком. Так Бородин отреагировал на новость о том, что на одном из фото дизайнеры искусственно увеличили его бицепсы. Бородин поделился своим видео из тренажерного зала и посоветовал Макрону тоже заняться спортом.

Сегодня весь мир смеется над президентом Франции Макроном. Его пиарщики нарисовали ему здоровенные мышцы на бицепсах, чтобы добавить образу воинственности. Хочется посоветовать фейкометчику Макрону заняться спортом, а не демонстрировать чудеса фотошопа. Он же не инстаграмная [деятельность сети Instagram запрещена в РФ] девица, чтобы увеличивать себе части тела, — написал Бородин в блоге.

До этого лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо сообщил, что во всем мире смеются над французским лидером Эммануэлем Макроном из-за фото, на котором он боксирует с грушей. Политик опубликовал скриншоты статей изданий разных стран, в которых говорится о снимках с президентом Франции.

Немецкое издание Bild сообщило, что фото боксирующего Макрона распространяются в Сети как вирус, вызывая у пользователей насмешки. Некоторые иронично предположили, что французский лидер готовится к поединку с президентом России Владимиром Путиным.