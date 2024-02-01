«Вырывает волосы»: психолог раскрыла последствия наказаний для ребенка Психолог Пахомова: из-за частых наказаний дети начинают вырывать волосы

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Слишком частые и жесткие наказания провоцируют развитие у ребенка нервных расстройств, рассказала NEWS.ru детский психолог Екатерина Пахомова. По ее словам, дети начинают плохо учиться, испытывать тревожность, а также грызть ноги и вырывать волосы. Она отметила, что к таким последствиям приводят постоянные крики на детей и «воспитание» лишением еды.

В момент такого наказания — постоянных криков и угрозы лишить еды — ребенок испытывает сильный страх, тревогу, весь его мир рушится, потому что близкий, родной человек вдруг становится и агрессивным. Последствия проявляются сразу. Ребенок грызет ногти, вырывает волосы, нервничает и тревожится, хуже учится, — отметила Пахомова.

По ее словам, при таком обращении ребенок начинает чувствовать себя «отвергнутым, ненужным, недостойным любви». Эксперт подчеркнула, что излишне жесткие наказания формируют «раненых детей».

«Раненые дети» могут быть робкими и тихими, а могут стать агрессивными и неуправляемыми. Из-за таких наказаний отношения между ребенком и родителем становятся небезопасными. А бывает так, что детская травма даст о себе знать позднее, во взрослом возрасте: сниженной самооценкой, неумением воспринимать критику, озлобленностью, неуверенностью, безынициативностью, робостью, — добавила психолог.

Ранее Пахомова в беседе с NEWS.ru заявила, что ребенка нельзя наказывать игнорированием его просьб, публичным унижением, запугиванием, оскорблениями, а также запиранием в комнате и лишением еды и сна. Она отметила, что недопустимы также рукоприкладство и крик.