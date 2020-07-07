Верзилов не признал вину по делу о втором гражданстве

https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Участник арт-группы «Война» и издатель «Медиазоны» Пётр Верзилов отказался признать вину в сокрытии второго канадского паспорта. Об этом сообщил его адвокат Леонид Соловьёв.

Пётр не скрывает, что имеет канадский паспорт, но утверждает, что не подавал уведомления об этом, потому что о его втором гражданстве сразу после его получения было сообщено СМИ. Это известный факт, — приводит слова защитника ТАСС.

Соловьёв, помимо этого, рассказал, что направил следователю ходатайство о закрытии дела Верзилова из-за малозначительности содеянного и отсутствием опасности для общества. Адвокат отметил, что следователь принял ходатайство, однако реакция на него пока неизвестна.

Кроме того, Соловьёв заявил, что сразу после допроса Верзилова следователи обыскали квартиру его матери.

Что они там хотели найти, нам неясно. Изъяли старый загранпаспорт моего подзащитного, — недоумевает адвокат.

По данным сотрудников правоохранительных органов, помимо российского, у издателя имеется гражданство Канады. Оно числится за ним с 2005 года. Теперь виновному грозит штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов.

Ранее журналиста допросили в рамках «московского дела», по которому он проходит в статусе свидетеля. Затем сразу после допроса на Верзилова было совершено нападение, как он предполагает, с целью провокации. Издателя арестовали после инцидента на 15 суток за нецензурную брань в общественном месте.

Летние протесты в столице в 2019 году были связаны с недопуском к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов. В их поддержку на улицы выходили десятки тысяч человек. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа полиция начала возбуждать уголовные дела против их участников. Им вменили участие в массовых беспорядках и применение насилия по отношению к представителю власти. Последнее выражалось, например, в броске пластиковым стаканчиком в росгвардейца.

В апреле 2020 года Верзилова арестовали за незаконное ношение формы сотрудника правоохранительных органов. Он был задержан сотрудниками полиции ОМВД по Басманному району города. Активиста обнаружили во время патрулирования в Хохловском переулке.

Как писал NEWS.ru, 7 июля активисту предъявили обвинение по делу о втором гражданстве.