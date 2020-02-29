Верующих просят отказаться от целования икон, чтобы не заразиться коронавирусом. Вирус имеет свойство оставаться несколько дней на различных поверхностях.
Просьбу высказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём,
Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР привёл новые данные о жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, 28 февраля в стране зарегистрировано 47 смертей от недуга.
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