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Упоминание Бога в Конституции РФ в историческом контексте поспособствует укреплению культуры и традиций народов России. Такое мнение высказал генеральный председатель Координационного центра мусульман Северного Кавказа муфтий Шафиг Пшихачев.

Он отметил, что поправка в основной закон не нарушит принцип светского государства, сообщает ТАСС. Цели клерикализации общества не преследуется, однозначно нет стремления привести всех к храму, мечети, синагоге. Имя Бога...