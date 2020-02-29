Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Верующих просят отказаться от целования икон, чтобы не заразиться коронавирусом. Вирус имеет свойство оставаться несколько дней на различных поверхностях.

Просьбу высказал официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич. Инфекция передаётся воздушно-капельным путём, приводит слова специалиста РИА Новости. Основными переносчиками заразы являются люди с выраженными симптомами заболевания.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР привёл новые данные о жертвах коронавируса в стране. По данным ведомства, 28 февраля в стране зарегистрировано 47 смертей от недуга.

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