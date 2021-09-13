Верующие в России встречают церковный Новый год

Новолетие — начало года по церковному календарю — отмечают православные христиане. Об этом сообщает РИА Новости.

В богослужебных книгах церковный Новый год именуется началом индикта. В Римской империи индиктом именовался налоговый период, длившийся от 5 до 15 лет, в зависимости от желания императора.

В 462 году начало индикта было перенесено по юлианскому календарю на 1 сентября (14 сентября — по григорианскому). В 537 году император Юстиниан повелел начинать с этой даты все календарные циклы, включая церковный.

На Руси до XV века гражданский новый год начинался в марте, однако затем его также стали праздновать 1 сентября, эта традиция продержалась более 200 лет.

В последний раз чин «летопроизводства» был совершён 1 сентября 1699 года в присутствии императора Петра I. При этом новый 1700 год встретили всего лишь спустя 4 месяца, 1 января.

В 1918 году в России был введён григорианский календарь.

В церковный Новый год в храмах совершается особый молебен, в котором верующие благодарят Бога за прожитый год и просят благословить год наступивший.

Ранее стало известно, куда отправятся российские туристы на Новый год. Россияне выбирают для новогодних поездок сочинскую Красную Поляну, Золотое кольцо, Подмосковье и Санкт-Петербург. Билеты пока покупают не очень активно.