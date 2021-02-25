Верующие не согласились с раскритиковавшим православие Познером

https://static.news.ru/photo/f7fa3332-775c-11eb-919e-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Уровень жизни людей в том или ином государстве зависит не от их вероисповедания. Это объясняется просто: православие не устанавливает законы в стране, заявил руководитель Всесоюзного содружества евангельских христиан Павел Колесников.

Так он прокомментировал слова журналиста Владимира Познера, назвавшего православие худшим проявлением христианской религии, а принятие православия — одной из величайших трагедий для России. По его мнению, основные ответвления христианства совершенно по-разному сказались на странах, которые её исповедуют: «в протестантских странах люди живут значительно лучше, чем в католических, а в католических — лучше, чем в православных».

Что дало сравнение? Ничего, только напряжение. Я не восхваляю ни одно религиозное направление, хвалиться религией — это детство. <...> Чаще всего люди говорят о своей вере и убеждениях, а не доказывают это делами, — сказал Колесников в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он назвал заявление телеведущего о религии «определённой эскалацией», отметив, что Церковь должна привносить в общество не религиозность, а благочестивый образ жизни — не только в храме, но и вне его стен.

Ранее, как писал NEWS.ru, Познер связал проблемы в стране с выбором православия в качестве религии для народа. Он напомнил, что когда князь Владимир выбирал вероисповедание, у него был выбор. По мнению журналиста, «лучше бы выбрал католицизм всё-таки».