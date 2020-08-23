«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

https://static.news.ru/photo/ba704bfc-e547-11ea-a26e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Первый вертолёт класса люкс «Ансат Aurus» может быть поставлен уже в четвёртом квартале 2020 года. Об этом заявил гендиректор холдинга «Вертолёты России» Андрей Богинский.

Четвёртый квартал обсуждаем, — цитирует его ТАСС.

Богинский добавил, что из-за пандемии коронавируса для заказчика осложнился процесс согласования покупки вертолёта. Имеется в виду физическое тестирование машины. Он отметил, что переговоры ведутся с несколькими заказчиками.

Как писал NEWS.ru, новый вертолёт класса люкс, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне «МАКС-2019». Он предназначен для корпоративных и VIP-перевозок.

По данным пресс-службы холдинга «Вертолёты России», салон машины создали специалисты компании и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который является разработчиком кабриолета Aurus. Новый «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus.