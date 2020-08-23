«Вертолёты России» могут поставить первый «Ансат Aurus» в 2020 году

Богинский добавил, что из-за пандемии коронавируса для заказчика осложнился процесс согласования покупки вертолёта. Имеется в виду физическое тестирование машины. Он отметил, что переговоры ведутся с несколькими заказчиками.
Как писал NEWS.ru, новый вертолёт класса люкс, который сконструирован в стиле Aurus на базе «Ансат», впервые продемонстрировали на международном авиасалоне «МАКС-2019». Он предназначен для корпоративных и VIP-перевозок.
По данным пресс-службы холдинга «Вертолёты России», салон машины создали специалисты компании и Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, который является разработчиком кабриолета Aurus. Новый «Ансат» станет достойным дополнением к линейке Aurus.