Versus и другие батл-рэп-площадки скрыли видео на YouTube-каналах Versus и другие батл-рэп-площадки скрыли видео на YouTube после ареста Рецидива

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Versus и ряд других батл-рэп-площадок скрыли все видео на своих YouTube-каналах после возбуждения дела против рэпера Рецидива, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости». На хостинге пропали все батлы, в том числе самые просматриваемые с участием Oxxxymiron (Мирон Федоров, внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

Также исчезли записи других батл-площадок — RBL, Inde battle, БРП, Siberian Groove. Это произошло после задержания 17-летнего рэпера Ислама Закирова, который под псевдонимом Рецидив исполнил композицию со строками про избиение «беременной русской». Правоохранители провели беседу с музыкантом и заставили его принести извинения.

Позднее представитель МВД Ирина Волк опубликовала в своем Telegram видеозапись, в которой рэпер извиняется за свои слова. Однако юристы отметили, что извинения, принесенные Исламом Закировым в ходе общения с полицией, могут быть зачтены судом в качестве смягчающего обстоятельства, но едва ли помогут ему избежать ответственности. По ст. 282 УК РФ рэперу может грозить до шести лет лишения свободы.

Ранее ФСБ официально предъявила социологу и публицисту Борису Кагарлицкому обвинение по статье о публичных призывах к террористической деятельности с использованием интернета. Ему грозит до семи лет лишения свободы.