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Предполагаемый злоумышленник, устроивший стрельбу около здания ФСБ на Лубянке — Евгений Манюров — возможно хотел продать своё оружие в Сети. На одном из сайтов до сих пор размещено объявление, предлагающее купить гладкоствольное ружье Бекас РП16-1 за 8500 рублей.

Автора записи также зовут Евгений. В анкете указан адрес — Подольск, как и у вероятного стрелка на Лубянке. Объявление опубликовано 7 июля 2018 года. Авторство приписывают Евгению Манюрову.

Стрельба у здания ФСБ на Лубянке началась вечером 19 декабря. Один сотрудник ведомства погиб, четверо пострадали, ранения получил также один гражданский.

По предварительным данным, перестрелку в центре Москвы устроил Евгений Фатихович Манюров, индивидуальный предприниматель из Подольска. Он специализировался на консультациях в области права.

Его мать вспомнила о странном поведении сына. Женщина рассказала, что мужчина в последнее время был безработным и всё время общался по телефону с арабами, однако о чём была их беседа, она не знала, поскольку он говорил с ними на английском. С родственницей общалась корреспондент издания «База», после чего журналист Анна Никитина пропала.

По предварительным данным, её задержали сотрудники ФСБ и СКР прямо в квартире матери Манюрова в Подольске. По мнению координатора проекта «Правозащита Открытки» Алексея Прянишникова, у силовиков не было оснований задерживать представителя СМИ.

Если ещё не проводились в квартире следственные действия, то задерживать журналистов не за что. Если они зашли туда до начала следственных действий, то не вижу оснований для задержания, достаточно просто установить личность, — прокомментировал правозащитник ситуацию для NEWS.ru.

Он добавил, что жилище возможного преступника не входило в зону контртеррористической операции или операции по задержанию нарушителя.

Прянишников посоветовал обратиться в Следком или прокуратуру, если имеются протоколы задержания. Тогда можно заявить о воспрепятствовании профессиональной деятельности журналиста.

Ранее здание «Коммерсант» сообщило, что его корреспондента Романа Дорофеева задержали во время прямого эфира на Лубянке. В этот момент журналист рассказывал о ходе расследования стрельбы возле здания ФСБ.